Cesena, Centro per l’impiego: trasloco vicino, diventerà materia di studio e di idee di metamorfosi per gli studenti

Il trasloco del Centro per l’impiego dall’attuale immobile in via Rasi e Spinelli, 170, nei rinnovati spazi dell’ex Arrigoni, dove troverà posto in una porzione dell’edificio destinato anche a ospitare Cesenalab (per una superficie complessiva di quasi 1.800 metri quadrati per i due servizi), diventa un’occasione formativa per gli studenti dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Istituto tecnico “Garibaldi-Da Vinci”. E al tempo stesso, si trasforma in un’opportunità: quella di fare tesoro di contributi tecnici e idee giovani sulla futura vita che potranno avere quei locali, una volta liberati.

L’accordo con la scuola

Il Comune ha messo a punto una convenzione con la scuola superiore cesenate per consentire ai ragazzi e alle ragazze che lo frequentano di svolgere attività di rilievo architettonico e strutturale, analisi degli spazi e delle strutture, studio dei materiali e dello stato di conservazione di quella struttura ed elaborare quindi proposte progettuali di ristrutturazione complessiva e rifunzionalizzazione, sulla base di indirizzi da condividere con l’amministrazione comunale. Una sorta di esercitazione “sul campo”, impreziosita dalla disponibilità data a Palazzo Albornoz di permettere agli allievi la consultazione di documentazione tecnica utile allo studio dell’immobile e organizzare almeno un incontro formativo con il personale degli uffici tecnici comunali. Quest’ultimo appuntamento sarà finalizzato alla restituzione e alla discussione dei lavori svolti dagli aspiranti geometri. Il tutto avverrà in modo gratuito per entrambe le parti.

In pratica, gli studenti coinvolti potranno avere una stimolante occasione didattica per avvicinarsi alla realtà professionale dell’architettura, della progettazione e della gestione del patrimonio edilizio in modo non solo teorico.

Dal canto suo, il Comune potrà trarre qualche spunto utile da questa attività di approfondimento e di rilievo, in vista del ragionamento su come riutilizzare gli spazi in via Rasi e Spinelli che verranno che si libereranno e poi avviare l’iter per l’intervento vero e proprio di ristrutturazione e metamorfosi dell’utilizzo.

La nuova sede

La concessione all’Agenzia Regionale per il Lavoro dei locali quasi pronti dove si trasferirà il Centro per l’impiego, all’interno del complesso ex Arrigoni di fronte alla stazione, sarà formalizzata entro il mese di agosto. L’obiettivo è garantire la piena operatività dei servizi nei nuovi uffici (posti nella zona dove era attiva in passato la mensa “Le Fricò”) a partire dal prossimo mese di settembre. Il nuovo Centro per l’impiego si sviluppa su due piani con affaccio esclusivo degli ambienti verso piazzale Karl Marx. Caratterizzati da due ingressi al piano terra, rispettivamente uno principale per i fruitori e uno secondario per gli addetti ai lavori, i locali del piano terra saranno organizzati in modo baricentrico intorno all’ingresso e al front-office su cui troveranno spazio sedute di attesa e materiale informativo e di consultazione. I locali del piano terra saranno così suddivisi: sei uffici, una sala corsi; una sala riunioni suddivisibile in due sale riunioni; angolo ristoro con i distributori automatici; servizi igienici suddivisi per dipendenti e visitatori; archivi; locali tecnici. Un scala lineare e un ascensore consentiranno di raggiungerà il primo piano dove saranno allestiti una sala riunioni, ulteriori uffici e i relativi servizi igienici.