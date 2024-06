Cesena, celebrazioni di San Giovanni con Mercadini e messa pontificale

La Diocesi prepara la festa del patrono della città di Cesena, San Giovanni Battista, con funzioni religiose e momenti di approfondimento culturale.

Per l’occasione, come da tradizione, lunedì 24 alle 10 in Cattedrale a Cesena, il vescovo monsignor Douglas Regattieri presiederà la Messa pontificale. Durante la celebrazione, la Schola “Santa Cecilia” canterà la Missa “Salve Regina” a quattro voci di Valeriano Tassani. La direzione è affidata al maestro Gianni della Vittoria. All’organo ci sarà il maestro Terzo Campana. La Messa sarà trasmessa in diretta da Teleromagna (canale 14 del digitale terrestre) a partire dalle 9,30.

In serata, alle 21, al chiostro di San Francesco, il drammaturgo, scrittore, attore e poeta Roberto Mercadini porterà in scena il suo monologo “Felicità for dummies – Felicità per negati”. In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà nella chiesa di Sant’Agostino. L’ingresso è a offerta libera.

“Negli ultimi tempi – scrive l’autore nel presentare lo spettacolo – mi sono fatte molte domande. Ho incontrato persone immensamente felici. Ho speso ore intere a osservare animali e persino oggetti che sembravano avere molto da insegnarmi. Il frutto di tutto ciò è questo monologo”.

Nell’ambito delle celebrazioni della festa diocesana, domenica scorsa, 16 giugno, nella chiesa di Martorano sono stati ricordati gli anniversari di matrimonio. Alla Messa celebrata dal vescovo Douglas hanno preso parte una settantina di coppie.