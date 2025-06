Cesena celebra la Giornata dell’Arma dei Carabinieri VIDEO

Oggi, 5 giugno, si celebra in tutta Italia la Giornata dell’Arma dei Carabinieri, con eventi organizzati in tutta la Penisola per festeggiare il 211° anniversario della fondazione dell’Arma. Questa ricorrenza è stata istituita per mettere in evidenza le competenze e le peculiarità degli uomini e delle donne dell’Arma, nonché i compiti di difesa e di pubblica sicurezza che svolgono in tutto il Paese. A Cesena le celebrazioni si sono svolte in piazza Almerici.

Il Colonnello Samuele Sighinolfi, Comandante Provinciale, dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha rivolto espressioni di cordoglio ai Caduti dell’Arma e di sentita vicinanza ai Loro familiari, nonché un saluto a tutti gli intervenuti, ricordando le difficili sfide che i carabinieri del Comando Provinciale e del Gruppo Carabinieri Forestali hanno dovuto affrontare nell’anno appena trascorso. Successivamente ha tracciato un bilancio dell’attività operativa dell’Arma provinciale, da giugno 2024 a maggio 2025.

In questo periodo, i Carabinieri della Provincia di Forlì Cesena hanno complessivamente perseguito 11.872 delitti (a fronte di 13.673 perpetrati in tutta la provincia), con una crescita dei reati scoperti per i quali sono state tratte in arresto 257 persone (rispetto alle 205 dell’anno precedente) e deferite in stato di libertà ulteriori 3.162 persone (rispetto alle 2.947 dell’anno precedente).

I Carabinieri hanno controllato 124.624 persone (circa 340 al giorno) e 94.317 veicoli (con una media di 258 al giorno); hanno proceduto per 94 reati inerenti le sostanze stupefacenti con 32 persone arrestate e 96 persone denunciate in stato di libertà, nonché segnalato alle competenti Prefetture 346 persone (di cui 30 minorenni) quali assuntori di stupefacenti, attività che hanno complessivamente portato - nell’intero anno - al sequestro di oltre 30 kilogrammi di sostanze illecite.

Hanno inoltre rilevato, in tutto il territorio provinciale, 264 incidenti stradali, deferendo alla competente A.G., 269 persone per “guida sotto l’influenza dell’alcol” e 29 persone per “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso sostanze stupefacenti”.

È stato altresì sottolineato l’impegno dell’arma nell’opera di contrasto dei reati di violenza di genere, con una “rete nazionale di monitoraggio” strutturata su Ufficiali di Polizia Giudiziaria appositamente addestrati con l’obiettivo di sostenere le vittime nel loro percorso di denuncia e supportare i reparti sul territorio nello sviluppo delle indagini. La violenza di genere e le correlate procedure operative sono altresì materie di approfondimento in tutti i corsi di formazione di base e oggetto di periodici aggiornamenti. Con particolare riferimento alla Provincia di Forlì, a fronte di oltre 450 episodi denunciati nel corso dell’ultimo anno, sono 23 i soggetti arrestati e 420 le denunce in stato di libertà oltre a 21 misure cautelari in carcere, ovvero in detenzione domiciliare, disposte dall’Autorità Giudiziaria ed eseguite dai Carabinieri.

Preziosi attori sono anche i Carabinieri della specialità forestale (il cui comando Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena ha anche competenza sul riminese) che in questa Provincia, caratterizzata da un affascinante ambiente naturale faunistico e paesaggistico, che spazia dalle Foreste Casentinesi al Mare Adriatico, operano in un costante sistema di controllo integrato e coordinato sul territorio. Nel periodo in esame risultano 12.862 i controlli effettuati (soprattutto polizia fluviale, utilizzazioni boschive, vincolo idrogeologico, vigilanza ambientale e aree protette, antibracconaggio ittico e venatorio, inquinamento idrico, scarichi, gestione rifiuti, utilizzo pesticidi, sicurezza ambientale) con 6.311 persone e 1.802 veicoli controllati, che hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 215 e ad eseguire 70 sequestri penali, nonché a sanzionare amministrativamente 904 persone per 970 illeciti, con importo complessivo delle sanzioni di euro 817.647,64 e 47 sequestri amministrativi.