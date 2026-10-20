Cesena celebra l’anniversario della Liberazione. Castorri: “La pace è giustizia sociale”

La celebrazione ufficiale dell’82° anniversario della liberazione della città di Cesena, medaglia d’argento alla resistenza, è avvenuta questa mattina nel porticato di palazzo Albornoz. Centrale il discorso del vicesindaco Christian Castorri, il quale, ripercorrendo gli eventi del 20 ottobre 1944, ha sottolineato l’importanza del sostegno ai valori democratici e dato un contesto attuale alla memoria della resistenza: “La ricerca della pace a partire dalla quotidianità, intesa non solo come cessazione del conflitto ma anche come giustizia sociale». Ne è seguita una solenne deposizione della corona commemorativa ad opera della polizia municipale, come da tradizione, con la partecipazione di Anpi e autorità civili e militari.