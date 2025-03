Cesena, cede la sede stradale: camion abbatte un palo dell’illuminazione FOTOGALLERY

Incrociandosi con una vettura che proveniva dall’altra parte, in via Capannaguzzo, a ridosso con Bulgarnò, un mezzo pesante si era fermato sul ciglio della stretta strada. Il tombino che ospita i fili elettrici che alimentano il palo dell’illuminazione ha ceduto di schianto sotto al peso facendo finire il camion fuori strada ed addosso all’illuminazione pubblica stessa.

Sono servite ore per ripristinare la normale viabilità e le condizioni di sicurezza dei luoghi, ieri mattina, in seguito all’incidente che ha coinvolto il camion in fase di uscita dalla frazione cesenate più vicina al territorio di Gambettola. Ora servirà ripristinare anche le bordature dell’asfalto e il palo della luce.