Cesena, catasto degli incendi: aggiunti due nuovi roghi

Si tratta di un documento che ha una funzione precisa, in quanto nelle zone dove scoppiano incendi che vengono censiti scattano poi vincoli di durata quindicennale che i proprietari dei terreni, a cui viene data comunicazione e che hanno la possibilità di presentare osservazioni (cosa che in questi ultimi due casi non è stata fatta) sono tenuti a rispettare. In particolare, ci sono divieti e prescrizioni relativi all’attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture in tutte le porzioni di suolo che hanno dovuto fare i conti con roghi. Una disciplina pensata soprattutto per prevenire il rischio che possano essere appiccate dolosamente fiamme per fare poi speculazioni. Un’eventualità da non escludere, soprattutto in certe parti d’Italia.

C’è inoltre l’esigenza naturalistica di tenere “sotto protezione” questi terreni per consentirne una rigenerazione ambientale che ha i suoi tempi.