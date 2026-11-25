L’amministrazione comunale presenterà entro la metà dell’anno prossimo un nuovo Piano della sosta, a 16 anni di distanza da quello tuttora in vigore, che ha bisogno di essere aggiornato. Lo annuncia l’assessore Christian Castorri, spiegando che «sarà sviluppato attraverso un confronto con le associazioni di categoria e si concentrerà su alcune priorità fondamentali. La prima riguarda il rinnovamento tecnologico, con la sostituzione dei parcometri obsoleti con dispositivi smart, ticketless e integrati con le app di pagamento. La seconda è la semplificazione del sistema tariffario, attraverso la razionalizzazione delle numerose tipologie di abbonamento oggi esistenti, per arrivare a un’offerta più essenziale, chiara e comprensibile. Infine, si garantirà un maggiore equilibrio nell’utilizzo degli spazi di sosta, con tariffe calibrate sull’effettivo livello di occupazione e una particolare attenzione alla rotazione dei posti e alla tutela delle esigenze dei residenti».

A fare da pungolo, con un intervento sulla rubrica “Contro corrente” pubblicato ieri dal “Corriere”, è stato il presidente della Confcommercio Cesenate, Augusto Patrignani, che ha rimarcato che quella di disporre di più parcheggi «non è una fissazione ma un’esigenza concreta per non penalizzare i negozi e le altre attività del centro».