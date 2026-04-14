Cesena, cassa di laminazione del Rio Marano: lavori completati al 70 per cento

Nel territorio di Cesena proseguono i lavori per la realizzazione della cassa di laminazione del Rio Marano, opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio più volte colpito da allagamenti negli ultimi anni. Il Comune riferisce che secondo l’ultimo aggiornamento, l’avanzamento complessivo delle opere è stimato attorno al 70%, tenendo conto delle lavorazioni già concluse e di quelle ancora da avviare.

“Il progetto – commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – ha una finalità esclusivamente idraulica: garantire la sicurezza pubblica e privata attraverso la riduzione del rischio di esondazioni. Anche se, una volta conclusi i lavori, in questa stessa area sorgerà un vero e proprio parco. L’infrastruttura agirà infatti come un ‘volano idraulico’, accumulando temporaneamente l’acqua in eccesso durante gli eventi meteorici più intensi. Questo permetterà di ridurre la pressione idraulica a valle, una delle principali cause degli allagamenti storici della zona. Attraverso un sistema di scarichi regolabili, sarà possibile gestire il rilascio delle acque in funzione delle condizioni dei corsi d’acqua a valle, convogliandole nel Rio Marano, nel Marzolino I e quindi nel torrente Pisciatello. Come già detto, l’analisi degli eventi passati, tra cui quello significativo del 16 settembre 2006, evidenzia come il bacino del Rio Marano sia particolarmente vulnerabile alle piogge intense e improvvise. Se le precipitazioni moderate vengono assorbite dal terreno agricolo, quelle violente generano rapidamente deflussi superficiali importanti, aggravati dall’impermeabilizzazione progressiva del suolo e dalla presenza di infrastrutture che limitano il deflusso delle acque. Con il completamento dell’opera entro l’anno, il territorio potrà contare su un’infrastruttura fondamentale per la mitigazione del rischio idraulico e la tutela della comunità locale e, al contempo, avrà a disposizione un’area naturale a fruizione pubblica”.