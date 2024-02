Cesena, caso Ilaria Salis, l’assessore Verona: “Rispetto dei diritti della persona”

Con riferimento al caso di Ilaria Salis, il Forum Sui Generis di Cesena, su proposta dell’Associazione Perledonne protesta per il trattamento riservato alla cittadina italiana in attesa di giudizio, dal sistema detentivo ungherese e la violazione dei diritti comunitari nei suoi confronti. “Condivido con decisione – commenta l’assessore ai Diritti e alle Politiche delle differenze – la posizione del Forum sui Generis di Cesena. A prescindere dall’imputazione attribuita a Ilaria Salis, i diritti e il rispetto delle persone devono essere salvaguardati in ogni ambito e contesto. Tutte le associazioni aderenti al Forum si battono fermamente nel corso dell’anno, e sul nostro territorio, per il rispetto dei diritti e della persona, al di là del genere e della provenienza. Come città promuoviamo iniziative e campagne di sensibilizzazione che mettono al centro la persona, la tutela dei diritti umani e l’impegno collettivo per la pace. Anche in questa occasione siamo uniti”.