Cesena, caso Golinucci: la Rai entra nel convento

Domani (domenica 8 giugno) alle 18 la scomparsa di Cristina Golinucci, avvenuta il 1° settembre del 1992, tornerà sotto i riflettori televisivi. Valeria Riccioni, inviata di “Tg2 Dossier”, si è recata nel luogo dove la ragazza sparì nel nulla: il convento dei Cappuccini di Cesena. L’immagine di lei che si mette al volante della sua Fiat 500 per andare là è l’ultima che ha sua mamma Marisa Degli Angeli. Mancavano 5 minuti alle 14 e aveva appuntamento alle 14.30. Nell’anteprima del servizio televisivo si anticipa che si farà il nome del presunto assassino, che - non è un mistero - sarebbe Emanuel Boke, sudafricano che allora era ospite dei frati. L’aspetto più nuovo del servizio della Rai potrebbero essere le parole pronunciare da padre Filippo, guardiano del convento: anche se allora non c’era, ha ricordato che quel luogo, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, si riempiva di giovani il sabato sera e anche Cristina partecipava a volte a quei momenti. E lì avrebbe conosciuto chi l’avrebbe poi uccisa.