Cesena, caso Cristina Golinucci, mamma Marisa su Rai 1: “Ho ricevuto la telefonata di una testimone” VIDEO

L’avvocato della famiglia di Cristina Golinucci ha riferito le parole della segnalazione da ricevuta: “Mi ha detto che il padre, nell’ottobre 1992, dice di aver visto spesso un frate che lasciava la tonaca in macchina e si addentrava nel bosco mano nella mano con una ragazza. E un amico gli avrebbe detto di non andare più in quel posto perchè ci sono dei sacchi neri con un cattivo odore. Ho quindi diffuso questa notizia per provare a scoprire altro, e poi Marisa ha ricevuto la telefonata della figlia dell’uomo che le ha detto che il padre è morto ma il suo cruccio è sempre stato quello di non aver mai detto nulla”.

In attesa dell’incontro di questa sera, Marisa lancia un appello: “Nell’arco degli anni ho sempre cercato di avere la verità su mia figlia e non mi fermerò. Lo dico da mamma, non è possibile che nessuno sappia la verità, qualcuno sa e chiedo con il cuore in mano che venga fuori. Al convento non è che non sia stata vista da nessuno, ma nessuno è venuto fuori in un primo momento. Non dico che la Chiesa è colpevole ma certe persone all’interno hanno protetto altri che senz’altro hanno fatto del male. Io non so di chi si tratta, io voglio la verità, chiudere il cerchio. Chi può aiutarmi per trovare i resti di Cristina e perché finisca una buona volta questa agonia? Non è possibile continuare su questa linea”.