Cesena, Case Finali: via ai lavori, la fine è prevista nell’estate 2025

Prenderà avvio nel corso di questa settimana l’atteso intervento programmato dalla Giunta comunale, d’intesa con il Consiglio del Quartiere Fiorenzuola, con l’obiettivo di rendere ulteriormente vivibile e sicura, rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici, l’area pubblica di Case Finali. Si tratta del progetto approvato nell’ambito del programma sperimentale per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano i cui lavori, nel mese di maggio, sono stati aggiudicati dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio alla ditta Sear. Costruzioni Stradali di Cesena per un importo a base di gara di 334.453,15 euro, coperti al 100% da un finanziamento che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha assegnato al Comune di Cesena.

Le opere di accantieramento interesseranno via Raffaello Lambruschini, nel tratto compreso tra le vie Gadda e Ungaretti, nell’area di Case Finali. I lavori, che giungeranno a termine entro l’estate 2025, richiedono inoltre alcune modifiche temporanee alla viabilità: nello specifico, così come disposto dall’ordinanza emessa nella giornata di oggi dagli uffici comunali, dalle 7 di domani, martedì 19 novembre, fino alla conclusione del cantiere, nel tratto stradale interessato sarà istituito un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata con relativa interruzione del percorso pedonale.

“Il quartiere di Case Finali – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – è stato realizzato negli anni ‘80 nell’ambito dell’edilizia economico popolare (PEEP) e oggi si presenta prevalentemente residenziale, con numerosi servizi che interessano una popolazione eterogenea, composta da giovani famiglie e anziani. L’analisi condotta nell’ambito del progetto INTERREG Adriadapt ha evidenziato una notevole vulnerabilità dell’area riguardante gli eventi climatici estremi in base a parametri quali la temperatura superficiale, la vegetazione, la densità del territorio urbanizzato e degli edifici. Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima del Comune di Cesena mette in evidenza i rischi generati dai cambiamenti climatici, come ad esempio, fenomeni di ondate di calore ed eventi di precipitazione intense, e ha tra i principali obiettivi quello di individuare soluzioni concrete da sviluppare attraverso azioni di adattamento e mitigazione. Ecco che con questo intervento – prosegue l’Assessore – intendiamo rendere vivibili e sicuri, rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici, gli spazi pubblici del quartiere di Case Finali di Cesena, al fine di costruire un’esperienza pilota da estendere nel quartiere e da replicare in altri ambiti della città. In particolare, gli interventi si saranno realizzati lungo le vie Lambruschini, Gadda, Ungaretti e nell’area della pista ciclabile posta al margine est del quartiere. A questo proposito già dalle prossime ore entreranno in vigore alcune temporanee modifiche alla circolazione”.