Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Renato Serra” aprono nuovamente alla città le porte della casa museo dell’illustre concittadino cesenate. Sabato 26 ottobre ripartono, nella dimora di viale Carducci, le visite guidate rivolte al mondo della scuola e a tutta la cittadinanza.

Gli eventi, organizzati in collaborazione con il Comune di Cesena, perseguono la diffusione della conoscenza dell’illustre letterato, la valorizzazione culturale della sua casa museo e, contestualmente, offrono l’opportunità agli studenti del terzo e quarto anno dell’indirizzo Turistico dell’Istituto di avvicinarsi alla realtà professionale del mondo del turismo consentendo loro di “mettersi in gioco” in attività di accompagnamento e guida dei visitatori.

Il percorso di visita comprende anche la fruizione dei contenuti multimediali realizzati dal Comune di Cesena in collaborazione con l’Università di San Marino e l’ex Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna (IBC), nell’ambito del progetto del circuito delle “Case museo dei poeti e degli scrittori di Romagna”, comprendente Casa Panzini, Casa Pascoli, Casa Moretti, Villa Silvia Carducci, Villa Saffi, Casa Monti, Casa Oriani, Casa Guerrini e infine la Casa Museo Renato Serra (link al sito: http://www.casemuseoromagna.it/).