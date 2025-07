Cesena, Casa di Cura Malatesta Novello: investimenti per oltre 4 milioni

Ampliamenti strutturali e importanti innovazioni tecnologiche alla Casa di Cura Malatesta Novello, struttura cesenate accreditata sia per i ricoveri che per le attività ambulatoriali, punto di riferimento per percorsi di diagnosi e cura per un ampio bacino di utenti

Un cambiamento recente ha riguardato l’ala che ospita i poliambulatori della Casa di Cura che è stata completamente trasformata, dando maggior spazio non solo all’attesa, ma anche alle procedure di accettazione e prenotazione. L’ampliamento di questa zona è stato possibile grazie all’acquisizione di un immobile adiacente, che ha permesso di estendere la metratura di questo spazio a piano terra e nell’interrato. Negli ambienti ha trovato posto anche una Centrale di sterilizzazione, che consente una tracciatura completa del ciclo a cui viene sottoposta tutta la strumentazione utilizzata, per processare e sterilizzare il materiale medico riutilizzabile proveniente dai reparti, dai servizi e dai blocchi operatori. I dispositivi medici vengono decontaminati, lavati, controllati, confezionati e sterilizzati, con un sistema totalmente tracciato e centralizzato che assicura maggiore sicurezza dei pazienti e del personale sanitario.

E’ stato ristrutturato inoltre il Reparto Operatorio, che oggi dispone di quattro sale operatorie, una delle quali è stata ampliata e dotata di un sistema di schermi-video per una visione più performante del campo chirurgico. I lavori hanno interessato inoltre la ristrutturazione di camere di degenza, con sostituzione degli arredi per offrire maggiore confort ai pazienti.