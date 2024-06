Cesena: cartelli in 5 strade contro le deiezioni di animali lasciate a terra

Una sanzione tra i 25 ed i 500 euro per chi abbandona a terra le deiezioni dei propri animali domestici portati a spasso. È ciò che il codice di convivenza civile del Comune di Cesena decreta ma che, a ben guardare, non ci sarebbe bisogno “di ricordare” a nessuno: perché ormai quella di avere con sé sacchetti e raccogliere quanto il proprio “migliore amico” abbandona in giro, soprattutto nelle aree molto cementificate e residenziali, dovrebbe essere quasi “un automatismo” insito nel solo fatto di essere proprietari di un cane o più in generale di un animale domestico.

Eppure evidentemente non sempre è così e proprio in questi giorni il Comune ha dovuto predisporre, in particolar modo in centro storico, cartelli appositi per ricordare “a tutti” di non commettere questa infrazione quando si porta il cane fuori di casa. Negli ultimi periodi il maggior numero di proteste per deiezioni lasciate a terra era arrivato dalla zona all’angolo tra via Sacchi e via Pasolini. Una protesta, quella per lo sterco di cane, che era stata accompagnata da quella per le vetture lasciate posteggiate in divieto di sosta lungo la striscia pedonale, in particolar modo durante la notte.

Proprio in quella zona i residenti si sono detti molto soddisfatti dei nuovi cartelli apparsi.

«La cartellonistica installata - spiega sulla questione l’assessora Francesca Lucchi - non è disciplinata dal codice della strada perché non è prevista ordinanza per questa tipologia di segnaletica “utile”. Ma la questione fa però parte della normativa in riferimento alle disposizioni del codice di convivenza civile, “elenco” dove vengono disciplinati i comportamenti per una corretta convivenza della e nella collettività».

Nel dettaglio si tratta dell’art. 1 del codice convivenza civile aggiornato recentemente con delibera CC n.22/23.

Il Comune ha deciso di intervenire con le installazioni per quanto riguarda le zone dove sono arrivate le maggiori segnalazioni da parte dei cittadini. Spesso tramite il quartiere che ne riportava la voce.

«Le segnalazioni in merito alla problematica delle deiezioni animali provengono per lo più dal quartiere - conferma l’assessora - ma anche da cittadini che si sono rivolti direttamente all’amministrazione o al quartiere stesso invitandolo a segnalare. Sono stati effettuati controlli da parte della polizia locale ed inoltre le Gev (Guardie ecologiche volontarie, ndr) hanno provveduto a fare alcuni passaggi in centro al fine di sensibilizzare i cittadini alla raccolta e pulizia deiezioni animali».

I cartelli installati al momento sono cinque. Si possono trovare ben visibili in via Chiaramonti all’intersezione con la via Mura barriera Ponente; poi come detto in via Pasolini a fronte di via Sacchi, ma anche in piazza Amendola, lungo la via Serraglio a fronte via di via mura E. Valzania, ed in corso U. Comandini nella zona all’incrocio con corso Garibaldi.