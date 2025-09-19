Cesena, carovana d’auto con bandiere della Palestina e della pace, per le vie della città lunedì pomeriggio

Un corteo d’auto percorrerà le vie di Cesena, nel pomeriggio di lunedì 22 settembre, sventolando bandiere della Palestina, per esprimere il proprio sostegno al popolo vittima del genocidio che sta commettendo Israele a Gaza e di un sistema di oppressione che dura da tanti decenni. Il ritrovo è stato fissato per le ore 17, al parcheggio dell’ippodromo. Gli organizzatori chiedono di sventolare, come uniche bandiere, oltre a quelle palestinesi, quelle arcobaleno della pace. L’iniziativa si svolge in concomitanza con lo sciopero proclamato dai sindacati di base e a volerla sono stati i gruppi cesenati dei “Liberi Cittadini per la Pace” e dei “Partigiani per la Pace”. I primi, fin dall’inverno 2023, si sono mobilitati anche con manifestazioni in piazza per richiamare l’attenzione verso i massacri di civili, donne e bambini a cui Israele aveva dato avvio, I secondi, nei sabati mattina della passata primavera, hanno allestito banchetti in Piazza del Popolo per dare libera informazione sulla guerra in Europa e in Palestina. Ora hanno deciso di unirsi per «dare vita ad una iniziativa che faccia giungere anche da Cesena un messaggio di sostegno alla Global Sumud Flottila, alla popolazione martire di Gaza e alla Resistenza del popolo palestinese, che da più di 70 anni si batte contro l’occupazione sionista, e per dire no all’invio di armi a Israele». L’appello a partecipare, senza bandiere di partito, è rivolto a tutti: «Percorreremo silenziosamente in auto le vie della città, ci fermeremo nei quartieri e porteremo un messaggio di pace e di sostegno alla Global Sumud Flotilla e agli abitanti di Gaza. Questo è il momento di unirsi, di lasciare per un momento le nostre faccende quotidiane e dedicarci all’umanità. Questa è la manifestazione di tutti i liberi cittadini di Cesena, per dire a gran voce “fermate il genocidio”».