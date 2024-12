Cesena, Carisport verso la fine dei lavori: gestione temporanea per un semestre per le richieste di eventi

I lavori inizialmente programmati per fare rinascere il Carisport dopo la batosta dell’alluvione, che ha costretto a chiuderlo una ventina di mesi fa, dovrebbero essere ultimati verso metà gennaio. Poi serviranno almeno un paio di settimane per effettuare le necessarie verifiche tecniche e ottenere le relative certificazioni: questo precluderà l’accesso al palazzetto dello sport per l’intero primo mese del 2025.

Ma non sarà finita, perché si è reso necessario un intervento inatteso, a causa di infiltrazioni d’acqua dal tetto, che rende incerta la data di chiusura del cantiere: l’esecuzione del nuovo stralcio richiede impalcature all’esterno e interventi che potranno svolgersi anche durante l’inverno, sia pure per fasce orarie ridotte, e ovviamente solo quando le condizioni climatiche saranno favorevoli.

Intanto, però, alcuni gruppi sportivi e imprese private hanno richiesto l’utilizzo della struttura, che fu inaugurata nel 1985, per allenamenti o per lo svolgimento di gare, e altri eventi, compatibilmente con i lavori di ripristino degli spazi danneggiati. Per la precisione, ne sono state presentate sei al Comune di Cesena, che in attesa di un affidamento sta reggendo direttamente le redini del Carisport dopo che il 30 giugno 2023 si è concluso il contratto di concessione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. Technogym vorrebbe svolgere in quello spazio un’importante convention internazionale, attorno a metà del prossimo mese di febbraio. La società Romagna Concerti e Produzioni Srl, il 20 marzo 2025, conta di mettere in scena lì lo spettacolo di Antonio Albanese, rinviato in precedenza. Romagnabanca Cesena, per la data del 22 marzo 2025, pensa a un evento rivolto ai propri soci dal titolo “Festa in Romagna”. La Asd Profighting Cesena ha intenzione di organizzare, sempre all’interno del Carisport, una manifestazione di boxe. L’associazione sportiva dilettantistica “Lyf”, con sede a Rimini, ha in animo di organizzare nel mese di aprile una tappa del campionato nazionale di danza sportiva, e del circuito “Latin Dance League”. La società “Patagonia Group”, che opera nel settore teatrale e cinematografico, per il 7 giugno 2025, punta a portare nel palazzetto uno spettacolo di Arturo Brachetti.

Alla luce di queste richiesta, a cui potrebbero aggiungersene altre, l’amministrazione comunale ha deciso di dare l’ok all’utilizzo parziale dell’impianto, rendendolo fruibile, compatibilmente con la progressiva conclusione delle previste manutenzioni, per attività sportive ed eventi. Sarà fatto affidando a un soggetto sportivo o a un operatore economico il servizio di gestione temporanea della struttura in oggetto, ovvero dei servizi connessi alla custodia, guardiania e supporti tecnico-organizzativi, dalla data in cui la struttura sarà disponibile per l’utilizzo, fino al 30 giugno 2025.