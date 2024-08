Cesena, Carisport alluvionato: realizzato il nuovo parquet, rimovibile e reinstallabile in due ore

Nuova pavimentazione per il palazzetto dello sport di Cesena. In questi giorni si è conclusa una delle fasi più importanti dell’intervento di ripristino del “Carisport” gravemente danneggiato dall’alluvione dello scorso anno e sottoposto a lavori strutturali corrispondenti a un costo complessivo di 960mila euro, in relazione alle opere già eseguite (a fronte di una spesa totale pari a 1,6 milioni di euro). Nei prossimi giorni, dopo la breve pausa di Ferragosto, le ditte incaricate procederanno con il completamento delle tinteggiature nei locali del piano terra (compresi gli spogliatoi e i servizi) e con l’installazione degli impianti elettrici.

«Gradualmente - commenta l’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Christian Castorri - il palazzetto torna al suo splendore e viviamo tutti nell’attesa di tornare in questo impianto cittadino in occasione di eventi sportivi e di intrattenimento, come è sempre stato. Particolarmente interessante è la natura della nuova pavimentazione progettata per una facile installazione e per poter essere rimossa e reinstallata a seconda delle necessità, nell’arco di due ore. A maggio 2023 prosegue l’assessore - l’allagamento generato dall’esondazione del fiume Savio ha danneggiato il parquet, ad uso gioco basket, calcio a cinque e altri sport, la sottostruttura portante in legno, le pavimentazioni perimetrali al campo da gioco e gli spazi tecnici e di servizio. Proprio dalla pavimentazione distrutta sono partiti i lavori del primo stralcio, che ci restituiscono oggi una struttura in parte ripristinata. Questa innovativa soluzione, già adottata in strutture come il Forum di Assago a Milano e l’Unipol Arena di Bologna, contribuirà a rendere il palazzetto dello sport ulteriormente competitivo con altri impianti di questo tipo».

Il terzo stralcio dei lavori invece interesserà la zona delle tribune con la posa della resina. In relazione alla copertura finanziaria dei lavori, ben 100mila euro sono stati devoluti da Bcc Romagnolo. Si tratta di un importante contributo che trae origine dalla raccolta fondi promossa a livello nazionale dal Gruppo Bcc Iccrea che nei mesi successivi agli eventi alluvionali ha raccolto oltre 1 milione di euro di donazioni da parte di privati, Bcc affiliate e società del gruppo.