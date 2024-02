Cesena, capoluogo, ecco i tutti i vantaggi VIDEO

Essere o non essere riconosciuti capoluogo è una questione di sostanza e non solo di forma. Quando il sindaco di Cesena il 10 luglio scorso ha lanciato questo obiettivo per la città, introducendolo nel suo Documento unico di programmazione, lo aveva messo in chiaro da subito. Quella che ci si apprestava a fare non era (solo) una battaglia di principio, ma un percorso dalle ricadute concrete per la città. Ricadute che si misurano in rimpianti se si guarda al passato e in opportunità da cogliere e potenzialmente da costruire per il futuro.

Orgoglio e dignità

“C’è un tema di orgoglio, di dignità, di riconoscimento dello status della città - ha commentato il sindaco Enzo Lattuca a Rainwes 24 - ma ci sono tante conseguenze concrete: se Cesena fosse stata già riconosciuta come co-capoluogo di Provincia, insieme a Forlì, qualche anno fa, avremmo ancora il Tribunale, che invece nel frattempo è stato chiuso, e soprattutto avremmo avuto tra i 13 e i 15 milioni di euro di finanziamenti in più nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I bandi riservati alle città capoluogo sono tanti e molteplici sono le opportunità per migliorare le scuole, gli spazi pubblici, e per portare avanti altri progetti strategici. Penso anche al comparto sicurezza: Cesena è una città di circa 97 mila abitanti, è la 50esima città in Italia per numero di abitanti, la gran parte dei capoluoghi di Provincia hanno meno abitanti di Cesena. La nostra è una provincia “bicefala” nel senso che i 400 mila abitanti sono suddivisi perfettamente nei due comprensori e quello di Cesena è addirittura superiore a quello forlivese. Essere riconosciuti come capoluogo significa inoltre essere riconosciuti da tutte le Amministrazioni dello Stato con un’attenzione particolare al tema della sicurezza. Questi sono solo alcuni esempi, le conseguenze positive le scopriremo. Non è solo una questione simbolica”.

Poi un riferimento all’alluvione di maggio. “Quella del 30 gennaio, che è il giorno esatto dell’entrata in vigore del Decreto, è per noi una data storica. Non organizzeremo festeggiamenti particolari perché siamo una città reduce, da qualche mese, di una terribile alluvione. Per i successi sportivi aspetteremo il raggiungimento di traguardi sportivi della nostra squadra di calcio, e continueremo ad impegnarci per far ripartire al completo la nostra città. Lo faremo con ancora più orgoglio, consapevoli che questa condizione di capoluogo se la sono conquistata i cesenati anche per la prova che hanno dato nelle settimane più difficili e terribili dell’alluvione del maggio scorso”.