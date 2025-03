Cesena, caos al Bufalini: pronto soccorso invaso da 25 rom parenti di un giovane ferito

Un incidente stradale di un 25enne riminese rom ha scatenato sabato sera forti tensioni e caos per ore al Pronto soccorso del Bufalini. Colpa di una “invasione” del luogo dove si stavano accertando delle sue condizioni (rivelatesi alla fine, a quanto pare, non particolarmente gravi) da parte di circa 25 componenti della sua famiglia, molto agitati. Alla fine, non si è andati oltre a intemperanze verbali: schiamazzi, urla e anche qualche minaccia al personale in servizio. È stata però necessaria la presenta di un paio di pattuglie della polizia per assicurarsi che le cose non degenerassero in aggressioni anche fisiche agli operatori sanitari, purtroppo sempre più frequenti. Resta il disturbo arrecato agli altri pazienti e a chi si stava prendendo cura di loro e di quel giovane, fermo restando che un afflusso così massiccio di persone negli ambienti del Pronto soccorso è da evitare in ogni caso, anche quando avviene in modo più ordinato e civile.