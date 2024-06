Cesena, cantieri in centro e a Casalbono: come cambia la viabilità

Dalla mattina di mercoledì 5 giugno, fino al 5 luglio prossimo, la viabilità nelle vie del centro L. Montanari, Piave, Mantova e Angeloni, sarà modificata al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino dei marciapiedi danneggiati da radici di alberature.

Nello specifico, in via Montanari e in via Piave saranno istituiti un restringimento della carreggiata e un divieto di sosta, con rimozione, valido per l’intera giornata; in via Mantova e in via Angeloni la viabilità sarà regolata da un senso unico alternato con semaforo o movieri e da un divieto di sosta con rimozione, valido per l’intera giornata. I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Biguzzi Diano & Figli di Bertinoro, saranno indicati da apposita segnaletica collocata lungo i tratti stradali interessati.

A Casalbono

Cantiere in corso anche in via Casalbono, nel tratto compreso tra le vie San Matteo e Valdinoce, dove la ditta Lunedei Geom. Roberto di San Giustina di Rimini, a partire da giovedì 6 giugno, per circa una settimana, eseguirà un intervento di fresatura e ripavimentazione con tappeto d’usura. Con lo scopo di garantire una piena sicurezza agli addetti ai lavori e agli utenti della strada, nel tratto stradale indicato la circolazione sarà regolata da un senso unico alternato con semaforo o movieri e da un divieto di sosta con rimozione valido per tutta la giornata. Anche in questo caso le modifiche temporanee istituite saranno indicate da apposita segnaletica di direzione, pericolo e lavori in corso.