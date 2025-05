Cesena, cantiere in via Cervese: alcune frazioni senza acqua nelle case

Un pomeriggio e una serata di disagi in una serie di frazioni a Cesena. Dalle 18 gli abitanti di Villa Calabra e Gattolino sono senz’acqua a causa un inconveniente avvenuto nelle nuove tubature poste in mattinata nel cantiere Hera di fronte al McDonald’s. A domanda di alcuni residenti, è stato comunicato che, ai piano terra l’acqua arriva ma con pochissima pressione, pressione talmente bassa che a chi abita al primo piano non è sufficiente per farla arrivare si rubinetti. Entro la tarda serata di oggi il problema dovrebbe essere risolto.