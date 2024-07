Cesena, cantiere di “Abitare sociale”: via Strinati chiusa al traffico nel pomeriggio di lunedì 29 luglio

Proseguono i lavori all’interno di palazzo Roverella, tra le vie Dandini e Milani, dove nascerà un modello innovativo di abitare, in grado di promuovere l’inclusione sociale in città grazie alla sua natura aperta e pienamente integrata nel sistema urbano del centro storico. L’intervento, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro “Conscoop” di Forlì e la società consortile cooperativa “Ceir” di Ravenna per un importo di 11.249.739,79 euro, sarà concluso nella primavera del 2026 e procede, fase dopo fase, facendo in modo che non emergano particolari criticità legate alla viabilità e allo svolgimento delle diverse attività da parte di residenti ed esercenti.

Il cantiere

Nello specifico, ad oggi le attività di cantiere riguardano il primo stralcio dei lavori, ovvero la parte di palazzo compreso tra le vie Strinati e Dandini. L’intervento interessa le coperture, con la rimozione del manto esistente in coppi, la posa della membrana impermeabilizzante e di pannelli isolanti, e il riposizionamento dei coppi in copertura. Parallelamente, proseguono i lavori impiantistici (installazione di nuovi impianti elettrico e meccanico), le relative assistenze murarie, la realizzazione dei cartongessi al secondo piano e il consolidamento delle volte al piano terra.

Chiusura al traffico lunedì 29 luglio

Con lo scopo di consentire la prosecuzione dei lavori e di assicurare la posa dell’argilla espansa al solaio del primo piano, così come richiesto dalla ditta appaltatrice, nella giornata di lunedì 29 luglio, dalle ore 12:00 alle ore 17:00, il tratto iniziale di via Strinati, di fronte a palazzo Roverella, sarà chiuso al traffico veicolare. Nella fascia oraria interessata sarà comunque garantito il transito ai pedoni. Tutte le modifiche temporanee alla viabilità sono state condivise sul canale WhatsApp aperto dall’Amministrazione comunale per comunicazioni dirette riguardanti il cantiere a residenti e pubblici esercenti, e saranno indicate in loco da apposita segnaletica stradale.

Il progetto “Abitare sociale a Cesena. Riuso e rigenerazione del complesso monumentale Roverella” rappresenta un importante sforzo da parte dell’Amministrazione comunale e di Asp Cesena-Valle Savio per la rigenerazione del complesso monumentale, che si estende per oltre 6 mila metri quadrati e che negli anni ha ospitato una casa di riposo per anziani e una serie di servizi per la persona. Finanziato dal Piano Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) del Ministero per le infrastrutture e la Mobilità sostenibile, il progetto ha l’obiettivo di sperimentare un modello innovativo di abitare, promuovendo l’inclusione sociale in città.