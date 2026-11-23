A Cesena a partire da questa mattina (lunedì 23 novembre) la viabilità in viale della Resistenza sarà oggetto da una modifica parziale e temporanea introdotta nell’ambito del cantiere della nuova piscina comunale per consentire l’esecuzione dei lavori necessari allo smontaggio e alla rimozione di una gru che ha caratterizzato parte dell’intervento. La modifica resterà in vigore fino a venerdì 27 novembre, salvo diverse indicazioni della segnaletica temporanea installata sul posto.

Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in viale della Resistenza. Inoltre, nel tratto della strada che costeggia il cantiere della piscina, sarà introdotto il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico oppure da movieri. Le modifiche si rendono necessarie per consentire l’occupazione temporanea di una parte della carreggiata e dell’area di sosta in prossimità del cantiere, garantendo al contempo lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza per lavoratori, automobilisti e pedoni.