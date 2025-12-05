Cesena, canone unico patrimoniale il Comune conferma le tariffe: “Giusto garantire un carico sostenibile”

Con la nuova deliberazione sul canone unico patrimoniale 2026, la Giunta di Cesena ha stabilito una lieve riduzione della tariffa da 0,26 a 0,25 euro al metro quadro, intervenendo a favore delle imprese che utilizzano il suolo pubblico.

“Con un cambio di rotta rispetto a quanto era stato stabilito in passato – commenta in una nota l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – per il 2026 abbiamo confermato il pagamento del canone a una somma realmente ridotta limando ulteriormente l’importo a metro quadrato. È questa una decisione che si inserisce in un quadro normativo complesso e in evoluzione, che tiene conto delle richieste presentate anche dalle associazioni di categoria. Dopo gli anni della pandemia e le misure straordinarie adottate per favorire la ripresa del tessuto economico, riteniamo dunque necessario garantire anche per il nuovo anno un carico tariffario sostenibile, evitando incrementi significativi rispetto al 2025”.

A questo proposito, la Giunta ha approvato nuovi coefficienti di graduazione della tariffa standard, applicati alle principali categorie di attività: pubblici esercizi (bar, ristoranti), attività artigianali alimentari (pizzerie al taglio, gelaterie, rosticcerie), esercizi di vendita al dettaglio, chioschi di varie tipologie e attività di spettacolo viaggiante.