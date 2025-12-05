Cesena, canone unico patrimoniale il Comune conferma le tariffe: “Giusto garantire un carico sostenibile”

Cesena
  • 05 dicembre 2025
L’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari
L’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari

Con la nuova deliberazione sul canone unico patrimoniale 2026, la Giunta di Cesena ha stabilito una lieve riduzione della tariffa da 0,26 a 0,25 euro al metro quadro, intervenendo a favore delle imprese che utilizzano il suolo pubblico.

“Con un cambio di rotta rispetto a quanto era stato stabilito in passato – commenta in una nota l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – per il 2026 abbiamo confermato il pagamento del canone a una somma realmente ridotta limando ulteriormente l’importo a metro quadrato. È questa una decisione che si inserisce in un quadro normativo complesso e in evoluzione, che tiene conto delle richieste presentate anche dalle associazioni di categoria. Dopo gli anni della pandemia e le misure straordinarie adottate per favorire la ripresa del tessuto economico, riteniamo dunque necessario garantire anche per il nuovo anno un carico tariffario sostenibile, evitando incrementi significativi rispetto al 2025”.

A questo proposito, la Giunta ha approvato nuovi coefficienti di graduazione della tariffa standard, applicati alle principali categorie di attività: pubblici esercizi (bar, ristoranti), attività artigianali alimentari (pizzerie al taglio, gelaterie, rosticcerie), esercizi di vendita al dettaglio, chioschi di varie tipologie e attività di spettacolo viaggiante.

