Cesena, campo coltivato a fuoco per un guasto di una macchina agricola

Una macchina agricola andata a fuoco a seguito di un guasto ha incenerito un’ampia porzione di un campo di cereali nella zona di via Vetreto. è accaduto ieri mattina e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e anche un’ambulanza del 118, inviata in via precauzionale. Le fiamme si sono estese rapidamente e si sono levate due dense colonne di fumo, una bianca e una nera, e c’è stata anche una comprensibile preoccupazione per la casa colonica ubicata a poche decine di metri di distanza. Ma l’intervento del 115 ha evitato il peggio.