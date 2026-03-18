Cesena, camminate naturalistiche a Villa Silvia: il 22 marzo un nuovo appuntamento

A Cesena le porte di Villa Silvia Carducci si aprono a un nuovo percorso di riflessione e scoperta con ‘Con-tatto – Geografie del sentire’, una rassegna dedicata al tema più essenziale e al tempo stesso più sfuggente: il contatto. Un viaggio che attraversa libri e paesaggi, corpo e ambiente, parole e silenzi, per interrogare le connessioni – visibili e invisibili – che legano l’essere umano al mondo che abita.

Ad aprire ogni appuntamento saranno suggestive camminate naturalistiche nel parco della villa e nei sentieri limitrofi, guidate da Eddi Bisulli, naturalista, e Daniela Baldacci, consulente ambientale. Il ritrovo è previsto alle ore 16:00 davanti alla villa, per un’immersione lenta e consapevole nel paesaggio, preludio agli incontri con gli autori.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 22 marzo, alle ore 18, quando la rassegna accoglierà Lorenzo Nava, formatore, ricercatore in ecopsicologia e autore del libro ‘Ecocene’. L’ecopsicologia, disciplina al centro del suo lavoro, mette in dialogo psicologia ed ecologia, esplorando come il benessere umano sia profondamente intrecciato alla salute del pianeta e alla qualità della nostra relazione con la natura. Secondo questa prospettiva, il disagio contemporaneo – individuale e collettivo – nasce anche dalla perdita di contatto con il mondo naturale, e può essere affrontato riscoprendo la nostra appartenenza alla biosfera.

Nel corso della sua attività, Nava ha accompagnato centinaia di persone in percorsi di crescita personale e consapevolezza ambientale, integrando teoria, esperienza diretta e pratiche trasformative. Il suo libro rappresenta una sintesi di questo cammino: un’opera che intreccia biologia, psicologia ed ecopsicologia, proponendo riflessioni e dodici esercizi pratici da sperimentare nella natura. Un invito a riconoscere che non dobbiamo “riconnetterci” alla natura, ma piuttosto ricordare che ne siamo già parte.

La sua visione si inserisce nel dibattito contemporaneo sull’ecocoscienza, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide ambientali e interiori del nostro tempo e immaginare una nuova relazione tra individuo, società e mondo naturale. A rendere ancora più accogliente l’esperienza, le presentazioni saranno accompagnate da un aperitivo a cura della Taverna San Martino, all’interno del suggestivo punto ristoro della villa, per un momento conviviale capace di prolungare il dialogo e il senso di comunità.