Cesena, Camminata letteraria al femminile domenica 9 marzo

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale dei diritti della donna, domenica 9 marzo alle 15:30 a Cesena va in scena con la Camminata letteraria che partirà dalla Pinacoteca comunale (via Aldini, 26) a cura dei Gruppi di lettura della città: ‘Libriamoci tra le pagine’, ‘Auser’, ‘Le libranti’ Associazione IPAZIA libere donne, ‘Le affinità elettive’ e ‘Pagine sorelle’. In Pinacoteca, Anastasía Egorova e Luca Fraternali, allievi del Conservatorio Maderna-Lettimi, eseguiranno due arie d’opera che raccontano tragiche storie di donne: Lamento di Ottavia da ‘L’incoronazione di Poppea’ di Claudio Monteverdi e Romanza di Santuzza da ‘Cavalleria Rusticana’ di Pietro Mascagni. Arrivo in Biblioteca Malatestiana. Alle ore 16:00 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana (Piazza Bufalini) si terrà la presentazione del libro di Giovanna Rossi ‘Soprattutto il nome’. A seguire, alle ore 17:00, nell’Aula Magna della Malatestiana si potrà prendere parte alla presentazione del libro di Sofia Fiorini ‘La perla di Minerva’.

Il ‘Marzo delle donne’ proseguirà martedì 11 con due iniziative nel pomeriggio: alle ore 15:30 nella Sala ‘O. Alessandri’ di Auser (Corso U. Comandini, 7) si terrà la proiezione del film ‘Suffragette’ diretto da Sarah Gavron (2015). Alle ore 16:30 al Punto lettura Con.Te.Sto San Giorgio (via Fratelli Latini, 24) avvio del laboratorio per bambine e bambini dai 6 anni ‘L’8 tutti i giorni’. Mercoledì 12 marzo alle ore 18:00 spazio al teatro con ‘Il volo delle fenici’. Lo spettacolo, che andrà in scena al ‘Bonci’ e a cura della Compagnia delle Fenici e di ERT, è incentrato sulle storie di viaggio di sette donne. Ideazione e direzione artistica Manuela Carabini e Cecilia Valenti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0547 355959 (posti limitati).

Giovedì 13 marzo alle ore 19:00 nella sede di CesenaLab (via Martiri della Libertà, 14c) Contra organizza Contra in Studio, intervista e live podcast insieme a Denise Battaglia, presto in uscita con il suo nuovo disco. Alle ore 20:30, al Teatro Victor di San Vittore (via San Vittore, 1680), ‘La moda parla. Giovani d’oggi. Inquietudini, disagi, conquiste’. Quali emozioni dietro la creazione di un abito? Consulenza della psichiatra psicoterapeuta Patrizia Casali. A cura di Scuola moda Cesena e di Fidapa Cesena – Malatesta.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito. Per conoscere la programmazione integrale: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/marzodelledonne2025/.