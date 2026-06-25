Cesena, camion degli spurghi si ribalta dopo un impatto a Torre del Moro con la motrice di un mezzo pesante, chiusa via Pastore

Un vistoso incidente a Torre del Moro ha coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi due mezzi pesanti: un camion degli spurghi, che si è ribaltato su un fianco, e una motrice. Nella carambola, avvenuta in via Pastore, dove la circolazione è stata interrotta, più o meno in corrispondenza del numero civico 35, per fare i rilievi e liberare la sede stradale, è stata coinvolta anche un’auto in sosta. La Polizia locale sta cercando di capire l’esatta dinamica dell’incidente, dovuto a una mancata precedenza, e valutare le responsabilità.