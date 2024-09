Cesena, cambio alla guida dei carabinieri: Simonetti se ne va dopo 4 anni, arriva Papale

Cambio ai vertici della Compagnia dei carabinieri di Cesena. Dopo poco più di quattro anni, lascia la Romagna il tenente colonnello Sabato Simonetti. L’ufficiale 53enne, di origini partenopee, proseguirà in Regione la carriera all’interno dell’Arma. Prende il suo posto l’abruzzese Maximiliano Papale, più giovane di otto anni, che arriva dalle Marche.

L’addio di Simonetti

Proveniente dalla Compagnia di Vergato e precedentemente anche ai vertici dei Nas di Bologna e Parma, Simonetti è stato per Cesena l’ufficiale più alto in grado ad aver mai guidato i carabinieri nel vasto comprensorio territoriale, che si estende da Macerone fino alle pendici di Verghereto.

Prima di lasciare, ha portato a termine il trasferimento dell’Arma di Cesena nella nuovissima caserma in zona “Montefiore”. Si tratta di un moderno presidio. Questa nuova “casa”, dove si sono trasferiti i carabinieri, sarà presto inaugurato ufficialmente e intitolata ad un cesenate medaglia d’oro al valor militare. E la prospettiva è che in un futuro non lontano possa riempirsi di più militari, sia alla luce del salto di qualità fatto a livello logistico, sia perché il riconoscimento di Cesena come capoluogo di Provincia dovrebbe tradursi anche in un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine.

Simonetti ora torna a Bologna. Da oggi è al Comando Provinciale felsineo, a capo della Sezione operazioni e logistica.

L’arrivo di Papale

I carabinieri di Cesena, a far data da ieri, sono comandati dal maggiore Maximiliano Papale. Quarantacinquenne originario di Chieti, sposato con due figli, comandava fino a ieri la Compagnia di Fano e in precedenza aveva prestato servizio sia a San Severo che a L’Aquila.