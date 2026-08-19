Cesena, cambiano le abitudini dei lettori: boom di vendite di libri “young adult”

Basta guardare le proposte della libraia Cristiana, esposte nelle vetrine della Giunti di Cesena: «Tra i titoli più forti questa estate abbiamo “Soltanto il giorno”, “Gli anni in bianco e nero”, “Il sole nelle pozzanghere” e ovviamente il premio Strega, “I convitati di pietra”, stiamo anche aspettando il Bancarella». Sullo stato delle librerie aggiunge: «I libri si vendono ancora, e a questo punto direi che si venderanno per sempre. La crisi ormai è superata, il requisito fondamentale però resta: che ci siano dei bei libri».Scongiurata anche la minaccia del mercato digitale: «Amazon non è più un concorrente per noi, da quando per la legge Levi non può fare più del 5% di sconto. Considerando le spese di spedizione questo non lo rende competitivo. La gente poi viene ancora volentieri in libreria, anche per orientarsi nel flusso costante della produzione letteraria. In sostanza venendo qui da noi spendono meglio i loro soldi. La fisicità resta un grande punto di forza: sfogliare, guardare, scambiare idee resta ancora una nostra esclusiva».