Cesena, cambiano le abitudini dei lettori: boom di vendite di libri “young adult”

Basta guardare le proposte della libraia Cristiana, esposte nelle vetrine della Giunti di Cesena: «Tra i titoli più forti questa estate abbiamo “Soltanto il giorno”, “Gli anni in bianco e nero”, “Il sole nelle pozzanghere” e ovviamente il premio Strega, “I convitati di pietra”, stiamo anche aspettando il Bancarella». Sullo stato delle librerie aggiunge: «I libri si vendono ancora, e a questo punto direi che si venderanno per sempre. La crisi ormai è superata, il requisito fondamentale però resta: che ci siano dei bei libri».

Il suo genere preferito, e che ritiene sottovalutato, è il western: «Nell’immaginario è ancora dei nostri nonni, e per lo più si tratta di ripubblicazioni. Ha però degli autori di alto livello come Mattioli e Larry McMurtry, che ha una qualità tale da essere studiato a livello internazionale».

Tra le sezioni più in crescita, anche qui, il romance young adult: «Sono libri scritti apposta per quella fascia di età, e i clienti di questa nicchia spesso non si avventurano al di fuori di essa, al massimo comprano dei classici per la scuola. Un fenomeno esplosivo: in poco tempo siamo passati da averne uno scaffale a riempire due campate».

Tra le tendenze significative sottolinea il progressivo investimento degli editori nella sezione young adult, in particolare nel fantasy e nel suo sottogenere dark romance. Alla libreria Ubik, invece, quest’anno vanno molto i gialli. «Sono letture semplici anche a livello di struttura», sostiene Francesco, commesso ed ex socio di Mondadori. A una domanda sullo stato generale dell’editoria risponde: «I libri si vendono ancora, dei classici adesso va fortissima l’Odissea, con annesse le varie rielaborazioni, ma a finire è proprio quella classica di Omero».

Un’ulteriore conferma del fenomeno young arriva da Massimiliano Tani e Sandra Brandi, gestori di Mondadori nonché attivissimi anche nell’ambiente fiere e incontri dedicati agli autori.

Se la tendenza dell’estate è sempre quella - gialli, thriller, psicologia leggera - a farla da padrone tutto l’anno sono i libri romance: «Hanno spodestato il fantasy e i manga, con una grande incidenza anche in questo caso dei social, specialmente attraverso il fenomeno dei booktokers. Spesso fanno classifiche dei libri, vanno virali e le ragazzine arrivano in massa – racconta Massimiliano –. Il gadget segnalibro, poi, è un requisito fondamentale, se non c’è non comprano».

Sulle acquirenti la signora Sandra aggiunge: «Le ragazze iniziano a comprarli verso i 12-13 anni, e poi si va fino ai 25, a volte anche oltre. Non tutti sono così puliti - basta sfogliare qualche pagina per imbattersi in dettagli pruriginosi -. Ultimamente è molto apprezzato anche il non-libro, in particolare taccuini, cartoleria e giochi di società».