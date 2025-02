Cambiamenti climatici, gestione del territorio e delle emergenze, importanza del volontariato. Sono questi i principali temi posti al centro dei tre seminari voluti e promossi dall’Amministrazione comunale di Cesena nell’ambito del progetto europeo ‘Times’, nato per analizzare il fenomeno del volontariato spontaneo durante l’alluvione del 2023 e per fornire a istituzioni e al sistema di Protezione Civile strumenti per comunicare e gestire in modo efficace il volontariato, in ‘tempo di pace’ ma anche in un contesto di crisi.

“Poter interpretare correttamente le allerte meteo – commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – è indispensabile al fine di comprendere nel migliore dei modi cosa accade attorno a noi e senza cedere a pregiudizi e falsi miti. Gli eventi climatici avversi non sono più un’eccezione, ma quasi la normalità: si ripetono ormai frequentemente e spesso vengono rappresentati da allerte di diverso colore ed entità. Tutto questo ci mette nella condizione di dover recepire in modo consapevole determinati concetti anche con lo scopo di condividerli con cittadini, colleghi, amici, familiari. Da questa considerazione, e in vista del secondo anniversario dall’alluvione del maggio 2023, abbiamo chiesto ad esperti di dare il proprio contributo su clima, territorio ed emergenze al fine di rendere tutti un po’ più consapevoli. È importante inoltre inserire questo ciclo di seminari in una cornice più ampia: dal maggio 2023 sono state innumerevoli le occasioni che hanno alimentato il dibattito pubblico su questo tema. Lo abbiamo fatto per presentare ai quartieri le progettualità avviate oppure gli interventi realizzati, ma anche attraverso il percorso partecipato di ‘Times’ che ha coinvolto direttamente volontari e cittadini attivi nel sistema di Protezione civile. Per questa ragione invitiamo tutti i cittadini a prendere parte ai tre incontri che avranno inizio sabato prossimo”.