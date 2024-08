Cesena, cambia la viabilità in via Emilia Ponente e in via Cerchia di Sant’Egidio per lavori in corso dal 26 agosto

A partire dalla mattina di lunedì 26 agosto, fino a venerdì 13 settembre, al fine di consentire migliori condizioni di sicurezza per l’esecuzione dei tombinamenti degli scoli consorziali a margine di via Emilia Ponente, all’intersezione con via Sarzana, e la realizzazione della pista ciclabile nell’ambito del progetto “Bicipolitana: Pista ciclabile via Emilia Ponente 2° stralcio”, la viabilità sarà temporaneamente modificata. In modo specifico: nel tratto indicato sarà istituito un divieto di transito, con deviazione su via Ceriana, e lungo via Emilia Ponente, dalla rotonda Paul Harris alla rotonda di Diegaro, sarà istituito un senso unico alternato da semaforo o movieri.

La chiusura al transito dell’intersezione con la via Sarzana si rende necessaria per consentire la demolizione e il rifacimento della tombinatura esistente da parte dell’Impresa Mattei Lavori Edili Stradali srl di Villa Verucchio. La presenza del cantiere sarà indicata sul posto da apposita segnaletica stradale di deviazione e pericolo.

Via Cerchia di Sant’Egidio

Sempre a partire dalla mattina di lunedì, nell’ambito dei lavori stradali riguardanti la realizzazione della pista ciclabile di via Cerchia di Sant’Egidio da parte della Ditta SEAR Costruzioni Stradali S.p.A. di Cesena, sarà necessario istituire un senso unico di marcia in direzione est-ovest nel tratto che si estende da via Cervese a via Torriana, introducendo l’obbligo di svolta a destra su via Cerchia di Sant’Egidio in corrispondenza dell’intersezione con via Masiera I.

Per questo, dalle ore 7: di lunedì a lunedì 30 settembre la viabilità nel tratto stradale indicato sarà regolata come segue: nel tratto compreso tra le vie Cervese e Torriana saranno istituiti un senso unico di marcia e un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata. Anche in questo caso, la presenza del cantiere sarà indicata da apposita segnaletica stradale.