Cesena, calcinacci precipitati alla Malatestiana sul lato di via Montalti: iniziate le cure

Sono finalmente iniziati i lavori per sistemare il lato della Biblioteca Malatestiana affacciato su via Montalti, da tempo alle prese con cadute di calcinacci dall’alto, che avevano obbligato a posizionare transenne già diversi mesi fa per salvaguardare l’incolumità dei passanti. Nei primi giorni di luglio sono stati montati i ponteggi e ora gli operai stanno entrando in azione per superare una volta per tutti il problema, e il pericolo, costituito da alcuni distacchi e da lesioni diffuse dell’intonaco. Colpa di infiltrazioni di acqua piovana e dei cicli di gelo e disgelo che col tempo hanno finito per lasciare il segno. È rimasto comunque accessibile l’accesso laterale alla Biblioteca Ragazzi, ferma restando la possibilità di arrivarci anche attraverso il portone più antico posizionato in piazza Bufalini.

L’intervento di risanamento della facciata, che crea inevitabilmente qualche disagio, dovrebbe essere ultimato entro il prossimo 25 settembre. Il progettista, nonché direttore dei lavori, è l’architetto Giuseppe Leoni. La spesa è stata quantificata in 40mila euro.

Le opere programmate sono numerose e articolate: verifiche meccaniche e sondaggi per individuare le aree di distacco; interventi ricostruttivi e di consolidamento del rivestimento murario utilizzando materiali specifici e tecniche non invasive (connettori in acciaio inox, reti di armatura in fibra di basalto e malte a base di calce naturale); consolidamento per riancorare gli intonaci al supporto murario; rimozione e sostituzione dei pluviali incassati con nuove tubazioni esterne e terminali in ghisa, al fine di evitare infiltrazioni e degradi futuri. Infine, un’accurata tinteggiatura. Il tutto prestando la massima attenzione a tutelare il valore storico e architettonico della biblioteca, attendendosi alle indicazioni date dalla Soprintendenza.