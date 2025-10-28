Cesena, calciatrice da oltre 16 anni, Giulia Cappelli apre lo studio di osteopatia

È stato inaugurato a Cesena, in via Pistoia 32, a San Mauro in Valle, un nuovo studio di osteopatia dedicato alla cura e al benessere della persona. All’evento ha preso parte anche l’assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari che, augurando un buon lavoro alla dottoressa Lucia Cappelli, osteopata formata presso la Fisiomedic Academy di Milano, ha ribadito l’importanza della presenza sul territorio di realtà professionali in grado di valorizzare salute e prevenzione come risorse per la comunità. “Siamo vicini – commenta l’Assessore – a chi decide di investire in città dotando la nostra comunità di un servizio in più dedicato alla persona. In questo caso specifico, lo studio nasce dall’esperienza e dalla passione per il movimento, la salute e lo sport della dottoressa Cappelli con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per chi vuole prendersi cura del proprio equilibrio fisico in modo naturale e personalizzato”.

Promuovere salute, equilibrio e consapevolezza attraverso il movimento e l’ascolto del corpo. All’interno dello studio saranno proposti trattamenti rivolti a persone di tutte le età, dalle persone più adulte ai bambini, fino a sportivi e donne in gravidanza nel percorso pre e post parto, sulla base di tecniche e approcci selezionati di volta in volta sulla base delle esigenze individuali della persona.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata alla prevenzione e alla continuità del benessere: a ogni paziente verranno insegnati esercizi personalizzati da eseguire a casa, utili a mantenere i risultati del trattamento e a favorire una maggiore consapevolezza del proprio corpo.

Lucia Cappelli porta nel proprio lavoro anche una lunga esperienza sportiva personale: da oltre 16 anni pratica calcio, avendo militato in Serie B (calcio a 11) e in Serie A2 (calcio a 5). Questo percorso ha contribuito a sviluppare una profonda conoscenza delle esigenze del corpo in movimento, dei tempi di recupero e delle dinamiche legate alla prevenzione degli infortuni.