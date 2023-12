Cesena, “Caffè Alzheimer” per una pinacoteca davvero inclusiva

Un luogo per tutti, accessibile e inclusivo. Nel corso delle ultime settimane la Pinacoteca comunale di Cesena ha aperto le porte a diversi gruppi di visitatori, compresi gli utenti più piccoli che in questi stessi spazi hanno preso parte a laboratori artistici stimolando la propria creatività e approfondendo la conoscenza dell’arte. Una delle ultime visite maggiormente partecipate è stata condotta dai volontari del Servizio civile impiegati in Biblioteca Malatestiana e nel settore cultura del Comune, che hanno accompagnato gli utenti del Caffè Alzheimer promosso dalla Fondazione Opera Don Baronio e Caima (Caregivers Associazione Italiana Malati di Alzheimer).

Nei Caffè Alzheimer le persone con disturbi di memoria o con demenza possono stare insieme ai loro familiari o assistenti e vivere momenti di relazione, condivisione e benessere. Le persone che partecipano possono trovare supporto e informazioni attraverso lo scambio reciproco di esperienze e il confronto con i volontari, gli psicologi e gli operatori delle diverse associazioni che hanno attivato questo progetto. Una di queste esperienze è stata vissuta nelle sale di via Aldini 26 che ospitano la Pinacoteca comunale composta da una galleria d’arte antica, moderna e contemporanea con dipinti su tavola e su tela e sculture dal tardo medioevo all’età contemporanea, prevalentemente di provenienza emiliano-romagnola.

I dipinti di proprietà della Pinacoteca furono acquisiti in seguito alle soppressioni napoleoniche e post-unitarie, ma se ne sono aggiunti anche altri, provenienti in gran parte dalla Congregazione di Carità e da collezioni private cittadine. In questo modo andò formandosi tra il XIX secolo e il XX secolo la collezione comunale, ma solo di recente, dopo svariate sistemazioni che sono succedute al primo allestimento del 1883 in alcune stanze della Biblioteca Malatestiana, ha trovato una sistemazione espositiva stabile presso l’ex monastero di San Biagio nel 1984. Le opere esposte risalgono ad un arco di tempo compreso tra il XV secolo e l’età contemporanea e offrono una panoramica della produzione locale arricchita da alcune importanti presenze di rilevanza nazionale.

Info e prenotazioni

La Pinacoteca comunale apre in occasione di iniziative ed eventi oppure su richiesta per gruppi di almeno 5 persone con prenotazione. Sono possibili, su prenotazione, visite guidate per gruppi (di almeno 5 persone), anche rivolte a target specifici (disabili, anziani, bambini). Per rimanere aggiornato sugli eventi in programma nelle gallerie e nei musei consulta la pagina https://www.comune.cesena.fc.it/musei-e-gallerie. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0547 355730 – 355740, oppure scrivere una mail a cesenacultura@comune.cesena.fc.it.