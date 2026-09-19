Cesena, cadono giù pezzi di gesso nella Malatestiana antica: chiusa la Sala Lignea

Uno degli spazi più pregiati della Biblioteca Malatestiana, la Sala Lignea, è stata chiusa d’urgenza a seguito della caduta di pezzetti di gesso che si sono staccati dal controsoffitto. La decisione è stata presa tre giorni fa, ma la notizia ha iniziato a circolare solo ieri, senza che in precedenza la cittadinanza ne fosse stata informata tempestivamente. Il guaio è venuto alla luce non tanto per l’avviso con divieto di entrare che è stato appeso alla porta chiusa di quel gioiellino, che ospita diverse conferenze (ora quelle già programmate verranno dirottate in altre sale. A fare luce è stato un cenno al problema fatto dall’assessore Camillo Acerbi, introducendo ieri pomeriggio un’affollata presentazione del libro “La Comune”, di Vittorio Belli, nell’aula magna della biblioteca. Resta da capire per quanto tempo la Sala Lignea resterà indisponibile, ma lo stop potrebbe non essere breve.