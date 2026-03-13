Cesena, cade in monopattino in via San Vittore: un 35enne finisce in Rianimazione

È caduto rovinosamente dal monopattino elettrico mentre percorreva via San Vittore, dopo avere perso l’equilibrio per cause ancora da accertare ma senza coinvolgimento di altri veicoli. Soccorso poco dopo mezzogiorno di ieri, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini, dove è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione per i traumi gravi che ha riportato a seguito dell’impatto.

In nigeriano nato nel 1991 è scivolato col monopattino mentre era all’altezza del numero civico 330 di via San Vittore, tra l’omonima frazione e Borgo Paglia.

Sul posto, oltre al medico e agli operatori sanitari del 118, è intervenuta la Polizia locale per eseguire gli accertamenti del caso.

I soccorsi sono partiti in codice rosso, quello ad alta gravità potenziale, ma subito dopo l’incidente il giovane era cosciente.

Dalle prime verifiche fatte, sembra che abbia perso il controllo perché stava viaggiando tenendo un’andatura troppo veloce, per giunta in una strada periferica piuttosto trafficata e con un fondo tutt’altro che perfetto. Ma serviranno tutti gli approfondimenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause.

Ora il 35enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.