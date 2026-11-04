Cesena, cade in casa a 104 anni: operata con successo al Bufalini

Cade in casa a 104 anni e finisce sotto i ferri per la rottura del femore. Ma per questa nonnina l’età non è stata un problema. Nei giorni scorsi è stata infatti operata con successo all’ospedale Bufalini di Cesena. Un intervento “record”, sottolinea l’Ausl Romagna, proprio per l’età della paziente.

A portare a termine la delicata operazione è stata l’equipe dell’unità operativa di Ortopedia e traumatologia in collaborazione con l’unità operativa di Anestesia e rianimazione e il personale infermieristico. La paziente è stata ricoverata in Ortopedia e dimessa in buone condizioni cliniche, dopo aver iniziato il percorso riabilitativo. Nella popolazione anziana, spiega il direttore del reparto Vito Prezioso, la frattura del femore prossimale costituisce la lesione traumatica più frequente e può portare a complicanze gravi. La signora è stata ricoverata sottoposta a un intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato entro le canoniche 48 ore dall’accesso al Pronto soccorso. Il decorso post operatorio si è svolto senza complicanze, consentendo la dimissione al domicilio dopo 10 giorni. “In questi casi - mette in luce il primario - è fondamentale rimettere in piedi il paziente il prima possibile per favorire un recupero funzionale e ridurre le complicanze legate all’allettamento prolungato”.

L’intervento rappresenta dunque “un esempio significativo” del valore del lavoro di squadra e della capacità di affrontare anche situazioni cliniche particolarmente complesse, conclude Prezioso. L’età anagrafica, da sola, “non può essere l’unico elemento per determinare le possibilità di cura: ogni paziente deve essere valutato nella sua specificità, considerando le condizioni generali e le prospettive di recupero”.