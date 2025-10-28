Cesena, caccia al sospettato dell’omicidio di Cristina Golinucci: la Rai lo cerca a Marsiglia

Troupe televisiva a caccia a Marsiglia di quello che al momento è il principale sospettato dell’omicidio di Cristina Golinucci, Emanuel Boke, che quando (allora 21enne) sparì dalla zona del convento dei Cappuccini era ospite dei frati.

Nella tarda serata di lunedì è andato in onda su Rai 1, nel programma “Storie di sera”, condotto da Eleonora Daniele, un servizio girato nella città del sud della Francia dove l’uomo è stato incarcerato (è stato condannato per cinque diverse aggressioni e violenze a donne), prima di scontare la sua pena, e dove dovrebbero vivere tuttora alcuni suoi parenti.

Con in studio la mamma di Cristina, Marisa Degli Angeli, e l’avvocata Barbara Iannuccelli, è stata ripercorsa la vicenda ed è stato poi mostrato un inviato della Rai che è andato in giro a Marsiglia, in particolare in sobborghi densamente abitati da persone di origine africana, mostrando la foto di Boke (anzi, di Kwame Quist, per usare il nome con cui il ghanese è ricercato a livello internazionale). Questa “ricerca mediatica”, come era facilmente immaginabile, non ha dato frutti, anche se qualcuno ha detto di avere visto un uomo che poteva somigliargli. Per la verità, non è neppure facile avere un’immagine attendibile di Quist, visto che sono passati 33 anni e la foto fatta vedere era una dell’epoca, a quanto pare “ritoccata” al computer per renderla più rispondente all’aspetto che potrebbe avere ora.