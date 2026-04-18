Cesena, “C’era una volta” torna in Fiera

Si potranno trovare anche pezzi degni di un museo nell’edizione di aprile di “Cera una volta”, la mostra-mercato dedicata all’officina antiquaria, vintage e brocantage in programma a Cesena Fiera oggi e domani (orario 9-18.30). Si tratta dell’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, e come di consueto accoglierà centinaia di espositori da tutta Italia, con proposte di tutti tipi, dai mobili d’epoca agli arredi industriali, dall’abbigliamento e accessori vintage ai giocattoli del passato.

Fra i “tesori” presenti spicca un eccezionale ritratto della grande Caterina de’ Medici, datato 1559, realizzato su supporto di rame smaltato Limoges. Ma ci saranno, ad esempio, anche antichi strumenti musicali, fra cui un mandolino tedesco dell’Ottocento e, soprattutto una ghironda del XVIII secolo. Strumento a corde di origini antichissime, la ghironda era detta anche “viola da orbi”, ed era diffusa in tutta Europa. Inoltre, in concomitanza con “C’era una volta”, nella sola giornata di domani, si svolgerà lo Speciale Watch Mania, mostra scambio dell’orologio d’epoca e moderno, dove si potranno trovare brand italiani e accessori per il mondo orologiero. Il biglietto per Watch Mania, acquistabile anche on line, costa 15 euro e, oltre a consentire di visitare gratuitamente anche i padiglioni di “C’era una volta”, offre la possibilità di accedere a un parcheggio riservato. Il biglietto d’ingresso è di 4 euro, acquistabile anche sul sito.