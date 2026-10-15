Cesena, “C’era una volta”: nuovo appuntamento sabato 17 e domenica 18 ottobre

Più espositori, un’offerta ancora più ampia e un appuntamento dedicato agli appassionati di monete e francobolli. Si annuncia particolarmente ricca l’edizione di ottobre di “C’era una volta”, la mostra-mercato mensile di antiquariato e modernariato in programma nel prossimo fine settimana a Cesena Fiera, sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Rispetto all’ottobre dello scorso anno, saranno presenti circa 30 nuovi espositori in più, con una maggiore varietà di proposte per chi ama l’antiquariato, cerca occasioni o è alla ricerca di oggetti capaci di raccontare il passato. Tra gli stand si potranno trovare mobili d’epoca, dipinti e sculture, ceramiche, oggetti di modernariato, arredi in stile industriale, abbigliamento e accessori vintage.

Accanto al mercatino torna per la quarta edizione anche lo speciale Filatelia e Numismatica, che vedrà la partecipazione di una sessantina di banchi, tra cui molte new entry. Un’occasione per collezionisti, operatori del settore e semplici curiosi di incontrarsi, confrontarsi, scambiare pezzi da collezione e scoprire nuove proposte.

Confermata la collaborazione con il Circolo Filatelico-Numismatico “Ennio Giunchi” di Cesena: i suoi esperti saranno a disposizione dei visitatori per valutare gratuitamente gli esemplari portati in fiera.

Sarà presente anche la Numismatica Felsinea di Bologna, che proprio a Cesena presenterà il nuovo listino autunnale n. 25, a prezzi fissi, con nuove proposte di monete [denominazione da verificare], degli Stati preunitari, di Casa Savoia e del Regno d’Italia, oltre ad altre emissioni.