Cesena, “C’era una volta... il libro” torna in fiera sabato 14 e domenica 15 febbraio

Sabato 14 e domenica 15 febbraio si terrà la diciottesima edizione di “C’era una volta... il libro”, la grande mostra mercato che Cesena dedica due volte all’anno (oltre a febbraio, nel mese di novembre) a bibliofili, collezionisti di volumi dimenticati o introvabili, semplici appassionati di libri.

Questo consolidato appuntamento chiama a raduno molte decine di librerie specializzate in volumi antichi e di difficile reperibilità (prime edizioni, fuori catalogo, testi autografati) e commercianti di stampe, grafiche e cartografia d’epoca, provenienti da ogni regione d’Italia, per la gioia degli amanti dei libri e di cacciatori di piccole, grandi meraviglie in carta. Una proposta espositiva ricca e variegata che attesta la qualità di un evento degno della città che fu di Malatesta Novello, ideatore della Biblioteca Malatestiana, prima biblioteca civica al mondo, perfettamente conservata in ogni sua parte e oggi inserita fra le Memorie del Mondo dell’Unesco.

L’appuntamento di febbraio 2026, che cade nel 200° anniversario della nascita di Collodi, offrirà l’opportunità, girando fra i banchi, di trovare numerose edizioni rare di “Pinocchio”, ma anche curiosità di carta e memorabilia dedicate al celeberrimo burattino. Ad esempio il manifesto pubblicitario del ‘Pinocchio’ triangolare del 1991, un esemplare firmato a penna da Fabrizio Gori, uno dei cinque pittori che hanno illustrato il singolare volume.

Sul fronte delle prime edizioni, si segnala la presenza di un rarissimo esemplare delle “Poesie a Casarsa” di Pier Paolo Pasolini: è una delle 75 copie fuori commercio che lo stesso Pasolini pubblicò a proprie spese nel 1942 presso la Libreria Antiquaria Mario Landi di Bologna.

L’elenco degli espositori, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito www.ceraunavoltantiquariato.com.

Naturalmente, come di consueto, “C’era una volta... il Libro” viene ospitato nella cornice di “C’era una volta...” la grande mostra mercato dedicata al brocantage, vintage e officina antiquaria, in programma negli stessi giorni, con centinaia di espositori da tutta la Penisola. Un solo biglietto d’ingresso per i due saloni.