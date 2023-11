Cesena, “C’era una volta... il libro” sabato 18 e domenica 19 novembre

I padiglioni di Cesena Fiera sono pronti ad ospitare, sabato 18 e domenica 19 novembre, l’edizione autunnale di “C’era una volta... Il Libro”, lo speciale dedicato al mondo dell’antiquariato e del modernariato librario, alle stampe d’arte e al collezionismo cartaceo, che va ad arricchire l’offerta di “C’era una volta...” la kermesse mensile dedicata al brocantage, vintage e officina antiquaria con oltre 200 espositori da tutta la Penisola.

Al salone dedicato al libro antico saranno presenti cinquanta librerie specializzate e commercianti di stampe e cartografia d’epoca provenienti da ogni regione d’Italia (e non solo), con ii loro ‘tesori’ più interessanti. Fra questi segnaliamo, ad esempio, una rarissima prima edizione del libro di “Il viaggio della freccia azzurra” di Gianni Rodari e tante edizioni antiche e moderne di Pinocchio, compreso un curioso “Pinocchio futurista” di forma triangolare.

Molto ricca l’offerta di stampe artistiche di pregio, fra cui “La colomba della pace” di Pablo Picasso, la “Tauromachia con farfalle” di Salvador Dalì, “L’enfance de Ubu” di Joan Mirò (tutte litografie firmate a matita dagli autori.) e due opere grafiche di Alberto Burri: “Acquaforte F” del 1975 e “Combustione 2” del 1965.

Molte e preziose chicche anche nell’area dedicata all’antiquariato: fra i pezzi proposti uno splendido centrotavola ottocentesco in vetro di Murano (Manifattura Barovier Toso), una brocca versatoio di ceramica di Orvieto risalente addirittura al Quattrocento, una rarissima potiche in vetro lattimo (cioè opalino) di Murano del XVIII secolo

Ricordiamo che all’interno della manifestazione si potrà visitare anche la mostra fotografica “I libri e il fango nella Romagna allagata” di Giovanni Zaffagnini. Attraverso i suoi scatti viene raccontato l’impatto devastante della recente alluvione in Romagna sui libri. La mostra, che è stata esposta l’estate scorsa al Mambo di Bologna, è accompagnata da un catalogo - edito da Danilo Montanari Editore con prefazione di Marco Sangiorgi - che sarà possibile acquistare in fiera: il ricavato sarà interamente devoluto alle biblioteche danneggiate dall’alluvione del maggio 2023 in Romagna.

Orario d’apertura delle due giornate: dalle ore 9 alle 18.30 (ultimo accesso ore 18). Ingresso: 3 euro. Gratuito fino ai 14 anni e dopo i 70. Info con possibilità di acquistare il biglietto on line: www.ceraunavoltantiquariato.com