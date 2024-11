Cesena, “C’era una volta... il libro” con una serie di gioielli da non perdere

Sabato 16 e domenica 17 novembre la Fiera di Cesena diventa la cittadella del libro, dove trovare esemplari antichi, ma anche edizioni moderne ormai introvabili e altre meraviglie del mondo della carta: fotografie antiche, grafiche, mappe. L’occasione è la XV edizione della rassegna “C’era una volta... il libro”, che vedrà la partecipazione di una cinquantina gli espositori provenienti dall’italia e dall’estero.

Fra le chicche del salone, la prima edizione di un’opera di Alessandro Manzoni: si tratta de “Il conte di Carmagnola”, pubblicato nel 1820 a Milano. A renderla più preziosa un errore di stampa non corretto a pagina 63.

Ma, ancora più antichi, si possono trovare due cinquecentine: l’opera omnia di Pico della Mirandola e la prima edizione francese di uno dei maggiori trattati militari del Rinascimento, composto tra il 1455 e il 1460 dall’ingegnere riminese Valturio, al servizio del Signore di Rimini Pandolfo Malatesta.

Non solo libri, ma anche foto d’epoca e opere d’arte. Fra le fotografie più particolari, segnaliamo uno scatto originale che ritrae Olindo Guerrini in mezzo ad un gruppo di ciclisti nella gita del TCCI Bologna /Milano del 1897.

Per gli amanti dell’arte, una calcografia in rilievo di Arnaldo Pomodoro, firmata al verso dal maestro, titolata e numerata.

“C’era una volta il libro” viene ospitato nella cornice di “C’era una volta...” la kermesse mensile dedicata al brocantage, vintage e officina antiquaria. E anche fra i banchi di questa rassegna si possono trovare esemplari e curiosità legate al mondo della carta e della scrittura. Fra tutti segnaliamo una ricchissima collezione di pennini di tutti i tipi e per tutti gli usi: ci sono quelli per chi è mancino e incredibili esemplari in vetro. Un’occasione per scoprire come scrivevano i nostri nonni.

Orario d’apertura delle due giornate: dalle ore 9 alle 18.30 (ultimo accesso ore 18)

Ingresso: 4 euro. Gratuito fino ai 14 anni e dopo i 70.

Info con possibilità di acquistare il biglietto on line: www.ceraunavoltantiquariato.com