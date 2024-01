Cesena, c’è un ladro seriale che si muove con abilità anche di giorno

Anche nel fine settimana dell’Epifania le bande di ladri hanno continuato a battere la zona del cesenate, cercando come sempre di prendere di mira le abitazioni fin dalle prime ore di buio: quelle del tardo pomeriggio.

Già da prima delle feste erano stati segnalati a ripetizione i soliti ignoti ad agire, colpendo a macchia di leopardo ma concentrandosi di volta in volta in aree differenti della periferia cittadina. Negli ultimi giorni il maggior numero di allarmi per la presenza di persone intente a muoversi tra le case è arrivato dalle abitazioni della frazione di San Giorgio e quelle della zona di Ronta.

Con i ladri armati di oggetti per forzare porte e finestre a volte sorpresi e messi i fuga anche dai proprietari, che erano in casa. In altre circostanze le forze dell’ordine sono state chiamate a soccorso perché i topi d’appartamento venivano visti aggirarsi nei giardini e nelle adiacenze delle abitazioni, Con torce ad illuminare eventuali possibilità di effrazione.

A San Giorgio negli ultimi giorni ci sono stati dei furti anche di giorno. Con alcuni residenti che ipotizzano in questo caso che a muoversi sia un ladro solitario e seriale. L’ultima vittima accertata ha subito il furto attorno alle 11. Aveva da poco lasciato la sua auto e si trovava di spalle alla stessa, ad una decina di metri di distanza appena. A ridosso dell’incrocio del cimitero. In un lampo qualcuno gli ha portato via da dentro l’abitacolo portafoglio e documenti anche dell’auto. Parte dei quali (assieme al cellulare) sono stati ritrovati nei giorni successivi da alcuni altri residenti e dalla stessa vittima. Lungo la strada (nell’arco di un paio di chilometri) oltre al suo smartphone la vittima ha recuperato anche un altro telefonino abbandonato in un fosso; che oggi assieme a tutte le denunce del caso (necessarie per rifare i documenti mancanti all’appello) verrà consegnato alle forze di polizia per cercare di rintracciare il legittimo proprietario.