Cesena, bus gratis per le feste

Bus gratis per le feste natalizie. L’Amministrazione comunale di Cesena, d’intesa con Start Romagna, ha deciso di promuovere, in occasione delle festività natalizie, la gratuità dei servizi di trasporto pubblico locale per le giornate festive e prefestive di dicembre.

L’iniziativa, riproposta anche quest’anno con lo scopo di favorire la mobilità dei cittadini nel periodo delle festività di fine anno e di ridurre il numero di autoveicoli in circolazione nel perimetro cesenate, partirà questo fine settimana e sarà applicata nella zona urbana di Cesena nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre, dei due fine settimana successivi, 14 e 15, 21 e 22 dicembre, da martedì 24 a giovedì 26 dicembre, e per finire, sabato 28 e domenica 29 dicembre e martedì 31 dicembre.

La gratuità riguarderà anche il servizio di trasporto a chiamata Bussì e il Parkibus, il servizio che consente di parcheggiare nelle aree di sosta dell’Ippodromo, del centro commerciale Montefiore o del cimitero di Ponte Abbadesse e di utilizzare le linee 4, 5 e 6 per raggiungere il centro di Cesena.

In più, da lunedì 9 dicembre a sabato 4 gennaio è prevista l’estensione oraria del servizio di trasporto pubblico a chiamata BusSì, che sarà attivo dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30. BusSì è il servizio di trasporto pubblico a chiamata, disponibile dal 14 novembre 2022 sul territorio del comune di Cesena, che collega Cesena Ovest e Cesena Est con il centro cittadino. Per poterlo utilizzare e per prenotare il proprio viaggio: https://www.startromagna.it/bussi/.