Cesena. Bus a guida autonoma, in Romagna si testa la mobilità del futuro

Volti distesi, brusio di sottofondo. Al chiudersi delle porte, silenzio. Secondi ovattati che hanno accompagnato la prima partenza aperta al pubblico di un veicolo a guida autonoma in Romagna. Come se i primi sei passeggeri presenti, senza parole, avessero voluto condividere le emozioni di un momento spartiacque della propria vita. Perchè su quel piccolo bus, non c’era nessuna postazione guida. Eppure, il veicolo si “comportava” come qualsiasi altro servizio pubblico tradizionale, solo più lento. Un “sogno americano”, diventato realtà, per tutti coloro che sono saliti sul veicolo elettrico ripensando ai robotaxi di San Francisco, testando una situazione analoga così percepita meno distante. Nella prima fascia oraria, dalle 10 alle 13, una sessantina di persone sono accorse a sperimentare il progetto europeo “Ginevra”, in sosta alla “fermata Cesena” nel parcheggio della Fiera. Dopo il successo di ieri, l’esperienza verrà ripetuta anche nella giornata di oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.30