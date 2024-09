Cesena, bullizzata con una canzone per un tentato suicidio da giovane, finisce a processo col marito: assolti

Era finita a processo, assieme al marito, perché il suo cognato e la moglie di lei, che vivono nella stessa abitazione ma su due piani diversi, li avevano denunciati per minacce e in un paio di occasioni persino di lesioni, anche ai danni della figlia. Invece non solo i coniugi imputati, che abitano a Borello e sono difesi dall’avvocato Raffaele Pacifico, sono stati assolti ieri dal giudice Niccolò Marcello, alla sua ultima udienza penale, in quanto passa a occuparsi di cause civili. La donna finita alla sbarra ha anche dimostrato che è stata lei a essere presa di mira dalla moglie di suo cognato. In particolare, come ha documentato producendo una delle registrazioni fatte per autotutelarsi, viste le tensioni alle stelle e le provocazioni quotidiane, è stata vittima di un odioso atto di bullismo, che ha messo in dito in una piaga molto delicata. Con un gesto che non ci si aspetterebbe mai da chi è ormai vicina ai 50 anni, la donna che l’aveva denunciata si è messa un giorno a canticchiare “dammi una lametta che mi taglio le vene”, la strofa della famosa canzone di Donatella Rettore. Parole decisamente fuori luogo, tenuto conto del fatto che la persona alla quale erano state indirizzate davanti all’ingresso di casa, come racconta lei stessa, aveva veramente tentato il suicidio: quando aveva 24 anni, si era fatta tagli sui polsi, a seguito di una depressione in cui era caduta dopo la morte di sua madre.

Nell’aula di tribunale il giudice Marcello ha pronunciato una sentenza di assoluzione perché in fatto non sussiste, in relazione agli episodi avvenuti nei mesi di ottobre 2021 e maggio 2022 denunciati dalle presunte parti offese, assistite dagli avvocati Mauro Guidi ed Elena Degli Angeli, col pm Massimo Maggiori a sostenere l’accusa. Resta nella donna riconosciuta innocente, così come suo marito, l’amarezza per quella canzoncina crudele, che ha riaperto ferite collegata a una situazione di sofferenza che è riuscita a superare.