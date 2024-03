Cesena, bullismo e cyberbullismo: un incontro promosso dal Torresavio con oltre 100 presenti

Una società di calcio giovanile alle prese con un tema da sempre attuale e delicato. Oltre 100 presenti tra atleti, genitori, dirigenti ed educatori hanno accolto l’invito del Torresavio a partecipare all’incontro formativo sul tema caldo del bullismo e del cyberbullismo. A parlare del tema, esperti del settore come Filippo Santangelo (Procuratore presso il Tribunale dei Minori di Bologna), il Tenente Colonnello Sabato Simonetti (Comandante Compagnia Carabinieri di Cesena). Il vicesindaco Christian Castorri (anche assessore allo sport del Comune di Cesena), Carmelina Labruzzo (assessore alle politiche e servizi giovanili del Comune di Cesena) e lo psicologo dello sport del Torresavio Matteo Losito.

Un momento di confronto e informazione dove i relatori hanno illustrato le dinamiche a livello tecnico e giuridico dei comportamenti tra minorenni e come possono agire a sua volta Procura e forze dell’ordine nei confronti dei ragazzi e delle loro famiglie. Si è parlato di prevenzione senza stigmatizzare il naturale percorso della tecnologia ma affrontandola con conoscenza e profonda consapevolezza.

Le famiglie, come le società di calcio devono conoscere i mezzi tecnologici per poterli in prima battuta spiegare ai ragazzi e per poter poi far fronte ad eventuali problemi. In questa direzione si è fatta chiarezza sulle procedure da tenere e sono state illustrate ai presenti le associazioni e le istituzioni a cui ci su può rivolgere in caso di necessità. La società Torresavio già da alcuni anni ha attivato un percorso riguardante la Tutela dei Minori, con un responsabile al quale possono essere inoltrate richieste di informazioni o chiarimenti.